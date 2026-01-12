Мизулина предложила шире освещать деятельность иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью ТАСС заявила о необходимости более широкого информирования общества о конкретном вреде, который наносят государству иноагенты.

"Молодежь хочет видеть фактуру, пруфы, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике", – сказала она.

По ее мнению, информация об этом, вероятно, есть в распоряжении государства, так как решения принимаются на основании фактов.

Мизулина добавила, что для реализации такого подхода потребуется изменить ряд законов, но это позволит получить четкое понимание ситуации. Она убеждена, что это поможет обществу осознать, что конкретное лицо действует против интересов России в пользу другого государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в России нет репрессий и уголовного преследования иноагентов. Президент уточнял, что закон об иноагентах изобретен не Россией – он был принят сразу в нескольких странах Запада, включая США. Там, по его словам, требования к ним намного строже.