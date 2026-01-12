Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 09:06

Политика

Мизулина предложила шире освещать деятельность иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью ТАСС заявила о необходимости более широкого информирования общества о конкретном вреде, который наносят государству иноагенты.

"Молодежь хочет видеть фактуру, пруфы, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике", – сказала она.

По ее мнению, информация об этом, вероятно, есть в распоряжении государства, так как решения принимаются на основании фактов.

Мизулина добавила, что для реализации такого подхода потребуется изменить ряд законов, но это позволит получить четкое понимание ситуации. Она убеждена, что это поможет обществу осознать, что конкретное лицо действует против интересов России в пользу другого государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в России нет репрессий и уголовного преследования иноагентов. Президент уточнял, что закон об иноагентах изобретен не Россией – он был принят сразу в нескольких странах Запада, включая США. Там, по его словам, требования к ним намного строже.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика