ТАСС: экс-глава совета директоров ФК "Локомотив" связан с делом о заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов проходит фигурантом по делу о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С. В., Рамазанова О. Д., Цимбаева В. М." – говорится в документе

По версии следствия, Липатов действовал в соучастии с бывшими сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур: Алексеем Чеботаревым (экс-сотрудник МВД), Павлом Христевым (бывший военнослужащий), Леонидом Ракогоном (экс-сотрудник 5-го отдела РУОП) и неким Олегом Михалевым.

Следствие полагает, что все они получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт" Александра Фоминова, который также являлся советником главы министерства путей сообщения РФ.

Кроме руководящей роли в "Локомотиве", Липатов ранее занимал пост председателя совета директоров "Транстелекома" и был совладельцем Межтрастбанка.

Ранее следователи установили исполнителя убийства президента компьютерной компании "Вист" Михаила Постникова. Преступление произошло 27 декабря 1999 года, однако на первоначальном этапе следствия раскрыть убийство не удалось. Позднее правоохранители нашли свидетеля, который рассказал об обстоятельствах случившегося.