Прах композитора Щедрина и балерины Плисецкой развеяли над Окой

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Прах композитора Родиона Щедрина и его супруги, балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом ТАСС рассказал артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

Собеседник отметил, что Щедрин и Плисецкая мечтали, чтобы их прах был развеян над Россией – "так и сделали". При этом он не уточнил, когда это произошло.

Щедрин умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа этого года в возрасте 92 лет. Плисецкая скончалась в 2015 году от сердечного приступа. Она не дожила до своего 90-летия чуть больше полугода.

Условие о том, что прах Щедрина и Плисецкой должен быть развеян над Россией, было прописано в завещании композитора.

