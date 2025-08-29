Юрист Хаминский: имущество композитора Щедрина может отойти государству

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Имущество российского композитора Родиона Щедрина может отойти государству, поскольку у него не было детей. Об этом РИА Новости заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учетом того что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет", – объяснил юрист.

По его словам, если в течение 6 месяцев наследники других очередей не будут выявлены, имущество композитора будет наделено статусом выморочного и перейдет государству.

Эксперт заметил, что часто после смерти известных деятелей объявляются их мнимые или настоящие внебрачные дети, желающие претендовать на наследство. В подобных ситуациях они обязаны доказать свое родство в судебном порядке.

Щедрин умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа. Ему было 92 года.

Все желающие могут почтить память композитора в Большом и Мариинском театрах до 31 августа. Цветы можно будет возложить в фойе учреждений.

Прах артиста и его супруги Плисецкой будет развеян над Россией. Соответствующее условие было прописано в завещании.