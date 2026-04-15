Проект "Московское долголетие" впервые присоединится к акции "Библионочь"

Центры проекта "Московское долголетие" впервые присоединятся к акции "Библионочь", которая пройдет 18 апреля, передал портал мэра и правительства столицы.

Акция охватит 11 площадок в разных округах Москвы, но главной из них станет центр московского долголетия "Арбат". Гостей в 15:00 ожидает музыкальное выступление ансамбля "Московского долголетия" и творческая встреча с поэтом Александром Антиповым. В 17:00 здесь представят стихи, посвященные теме единства и традиций России.

На других площадках творческие встречи пройдут с 16:00 до 17:00. Горожан ожидает разговор с членами Союза писателей России о профессии литератора, также состоится вечер поэта и литературного критика Алексея Тихонова. На юге Москвы, в центре "Орехово-Борисово Северное", творческую встречу проведет доцент Литературного института имени А. М. Горького Сергей Арутюнов.

В период с 17:00 до 18:00 на площадках "Московского долголетия" пройдут выступления и тематические мероприятия книжных клубов и специалистов из музеев известных писателей.

Например, в центре "Арбат" старший научный сотрудник Музея М. А. Булгакова Мария Мишуровская обсудит с гостями произведения "Белая гвардия" и "Дни Турбиных". Здесь же ожидается встреча с представителем Государственного музея имени А. С. Пушкина, который расскажет о 1826 годе в жизни поэта, одном из самых драматических периодов его жизни.

На площадке "Теплый Стан" горожанам расскажут, с чего начинался путь писателя Льва Толстого, автора романа "Война и мир". В центре "Преображенское" представитель Музея-заповедника Л. Н. Толстого Лия Оржеховская расскажет о романе "Анна Каренина", а в "Жулебино" Российское общество "Знание" проведет беседу "Какую классику читать, чтобы перестать грустить?".

Затем, с 18:00 до 19:00, ожидается час открытого микрофона, в ходе которого на сцене окажутся литераторы "Московского долголетия". На главную сцену центра "Арбат" выйдут лидер клуба "Час поэзии с Ростиславом" Ростислав Дзелскалей, который исполнит стихи Иосифа Бродского, Константина Вагинова, Игоря Северянина и Марины Цветаевой.

Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте проекта, а узнать ответы на вопросы – в самих центрах "Московского долголетия" или по телефону +7 (495) 870⁠-44⁠-44.

Также в рамках акции "Библионочь" горожане смогут пройти литературный квест в мобильном приложении "Мой id". Для этого в период с 16:00 18 апреля до 02:00 19 апреля нужно посетить две библиотеки, найти и отсканировать QR-коды, а также выполнить задания. За завершение квеста участникам полагается подарок.

