TEC: венгры отнеслись с неодобрением к реакции Запада на поражение Орбана

Часть венгров отнеслись с неодобрением к реакции Запада из-за поражения на выборах партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет RT со ссылкой на The European Conservative (TEC).

В СМИ заметили, что победе оппозиционной партии "Тиса" публично обрадовались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Кроме того, в избирательный процесс якобы вмешалась неправительственная организация (НПО), финансируемая ЕК и фондом семьи Соросов. В частности, НПО незадолго до выборов обвинила Орбана в ослаблении верховенства права и назвала политика "разрушителем".

"С такими друзьями растут опасения по поводу нового премьер-министра Венгрии", – говорится в материале.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. В результате "Тиса" получила 138 мест из 199 в парламенте, а правящая фракция "Фидес" – 55 мест. Лидер победившей партии Петер Мадьяр уже пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве премьера.

По данным СМИ, Евросоюз обуславливает разблокировку около 35 миллиардов евро для Венгрии выполнением Мадьяром 27 условий. В их числе – антикоррупционные проверки, отмена ряда решений Орбана, реформы судебной системы и службы безопасности, а также смена руководства крупных госучреждений.

