"Яндекс Еда" проверит инцидент с курьером, который выхватил сумку у прохожей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Яндекс Еда" начала внутреннюю проверку после того, как курьер сервиса на электровелосипеде выхватил сумку у прохожей в Янтарном проезде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы считаем подобное поведение недопустимым. Если информация подтвердится, к нему будут применены меры, а доступ к заказам будет ограничен навсегда", – передает Агентство "Москва" заявление сервиса.

В компании добавили, что готовы предоставить все данные правоохранителям.

Ранее сообщалось, что женщина сломала после руку после того, как курьер на электровелосипеде вырвал ее сумку. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Лосиноостровскому району задержали подозреваемого в съемной квартире на Широкой улице, им оказался 18-летний приезжий.

Злоумышленник успел распорядиться украденными деньгами, пустую сумку он выбросил у одного из домов. Возбуждено дело по статье "Грабеж".