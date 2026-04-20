"Институт Маска" могут создать в России

В России может появиться "Институт Маска". Об этом заявил предприниматель Эррол Маск в интервью Москве 24.

Он назвал Казань перспективной площадкой для будущих научных исследований.

По его словам, ключевыми направлениями должны стать изучение гравитации, пространства-времени и новых технологий. Маск отметил, что человечество должно было заняться этим давно.

Ранее Маск рассказал, что поездка в Москву открыла для него высокий уровень цивилизации, который на Западе был утрачен. Он подчеркнул, что в мире к России относятся не так, как следовало бы.

Он также сообщил, что Москва могла бы стать для него привлекательным местом для жизни, если бы он рассматривал новые регионы для проживания. Однако он подчеркнул, что пока не планирует переезд.

