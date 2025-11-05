Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол назвал Владимира Путина настоящим мужиком и человеком разума, передает ТАСС.

По словам Маска, он много раз наблюдал за выступлениями российского президента.

"Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи", – пояснил отец бизнесмена.

Он также добавил, что "хотел бы быть в его команде" или чтобы Путин был частью его собственной команды.

Ранее Эррол Маск признался, что был бы не против получить паспорт гражданина России. Он подчеркнул, что это было бы большой честью.

Кроме того, отец бизнесмена назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире. В частности, Маск восхитился красотой Большого театра и называл его "выдающимся".