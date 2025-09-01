Илон Маск пытался отговорить своего отца от поездки в Москву

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Илон Маск просил своего отца не ездить в Москву. Об этом Эррол Маск рассказал в интервью итальянской газете Mundo.

"Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось", – поделился мужчина.

Отец Маска приезжал в столицу в начале июня для того, чтобы выступить на "Форуме будущего 2050". Мужчина назвал Москву "настоящей жемчужиной" и обратил внимание на безопасность и чистоту города.

Кроме того, он отметил, что Россия – одна из лучших стран в мире, а также назвал Владимира Путина впечатляющим и устойчивым человеком. Вместе с этим Маск рассказал о неудачной попытке сына купить ракету в России.