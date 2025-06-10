10 июня, 20:10Политика
Отец Илона Маска рассказал о неудачной попытке сына купить ракету в России
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Американский бизнесмен Илон Маск пытался в начале карьеры приобрести в России ракету, однако ему отказали, заявил отец предпринимателя Эррол Маск во время выступления на "Форуме будущего 2050". Об этом сообщает РИА Новости.
Маск-старший отметил, что в России делают лучшие ракеты. По его словам, попытка сына купить одну из них не удалась, поскольку намерения бизнесмена посчитали шуткой.
Спустя некоторое время Маск, его отец и несколько человек запустили строительство своей ракеты в Калифорнии, что привело к началу производства компании SpaceX.
В апреле 2023 года организация предпринимателя по техническим причинам отменила первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship. Такое решение было принято из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной системы.
При повторном запуске ракета, достигнув высоты 38 километров, начала неконтролируемо вращаться, а потом взорвалась.
Девятый тестовый полет Starship, который состоялся в мае 2025 года, также закончился неудачей. Корабль совершил успешный старт и вышел на суборбитальную траекторию, однако вскоре начал бесконтрольно вращаться.