Отец Илона Маска рассказал о неудачной попытке сына купить ракету в России

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Американский бизнесмен Илон Маск пытался в начале карьеры приобрести в России ракету, однако ему отказали, заявил отец предпринимателя Эррол Маск во время выступления на "Форуме будущего 2050". Об этом сообщает РИА Новости.

Маск-старший отметил, что в России делают лучшие ракеты. По его словам, попытка сына купить одну из них не удалась, поскольку намерения бизнесмена посчитали шуткой.

Спустя некоторое время Маск, его отец и несколько человек запустили строительство своей ракеты в Калифорнии, что привело к началу производства компании SpaceX.

В апреле 2023 года организация предпринимателя по техническим причинам отменила первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship. Такое решение было принято из-за несрабатывания одного из нагнетательных клапанов топливной системы.

При повторном запуске ракета, достигнув высоты 38 километров, начала неконтролируемо вращаться, а потом взорвалась.

Девятый тестовый полет Starship, который состоялся в мае 2025 года, также закончился неудачей. Корабль совершил успешный старт и вышел на суборбитальную траекторию, однако вскоре начал бесконтрольно вращаться.