Отец Илона Маска назвал российских женщин одними из самых красивых в мире

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Отец американского предпринимателя и миллионера Илона Маска Эррол назвал российских женщин одними из самых красивых в мире. Его слова передает газета Mundo.

Маск-старший назвал русских девушек невероятными. По его словам, все они могли бы стать моделями.

"Наряду с сербками они – самые красивые женщины в мире", – поделился он своим мнением.

Ранее стало известно, что китайцы начали массово искать себе жен из России. Они считают, что россиянки готовы к браку, любят заниматься хозяйством и являются более раскрепощенными.

Телеведущая и сваха Роза Сябитова, комментируя данную информацию, заявила, что российских невест любят не только мужчины из Китая. Она обратила внимание, русские девушки являются отличными хозяйками и обладают хорошим воспитанием. Также Сябитова отметила красоту россиянок.

