Телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему китайцам нравятся девушки из РФ

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Не только мужчины из Китая любят российских невест – русские девушки вообще лучшие в мире, заявила в беседе с Москвой 24 телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Ранее стало известно, что китайцы начали массово искать себе жен из России. Они считают, что россиянки готовы к браку, любят заниматься хозяйством и более раскрепощенные.

"У нас есть такое родовое качество в России, передающееся из поколения в поколение: для женщин слово "любить" значит "жалеть". Плюс ко всему мы хорошие хозяйки. То, что российские женщины менее требовательны – такое иногда может иметь место", – сказала Сябитова.

По ее мнению, современные девушки тоже имеют много стандартов. При этом у россиянок хорошее воспитание и они понимают ценность мужчины. Кроме того, русские женщины красивые, подчеркнула Сябитова. По ее словам, весь мир признает, что россиянки за границей всегда выделяются на фоне других.

При этом в российском менталитете любовь значит больше денег, а в Китае исторически сложилось наоборот, отметила телеведущая.

"Кстати, российские мужчины занимают последнее место в мире как женихи. Они подходят только российским женщинам. Эта статистика не является основополагающей, это мои личные наблюдения. Но наши мужчины более ленивые, в хозяйстве они больше подкаблучники", – рассказала она.

Телеведущая аргументировала свое мнение тем, что воспитанием детей в стране в основном занимаются женщины. Сябитова также напомнила, что главная женщина для россиянина – мама.

"А женщинам из-за рубежа такие мужчины не особо нравятся. Кто может счастливо жить с российскими мужчинами, кроме российских женщин?" – задалась вопросом телеведущая.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила на законодательном уровне запретить мужчинам жениться до 30 лет. По ее мнению, до этого возраста мужчины еще являются мальчиками, которые не готовы к серьезным отношениям.

