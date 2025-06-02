Ксения Собчак предложила законодательно запретить мужчинам жениться до 30 лет

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак предложила на законодательном уровне запретить мужчинам вступать в брак до 30 лет. С такой инициативой она выступила в новом выпуске своего шоу "Осторожно: Собчак", где гостем был певец Ваня Дмитриенко.

Собчак объяснила, что до 30 лет мужчины еще являются мальчиками, которые не готовы к серьезным отношениям.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил телеканалу "360", что не поддержал предложение телеведущей. Он считает, что Собчак сделала такой вывод о мужчинах на основе своего личного опыта. Парламентарий напомнил, как журналистка знакомилась с "инфантильными парнями" в ночных клубах.

По мнению Милонова, если бы телеведущая поехала в зону СВО, то увидела бы молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет, которые уже получили ордена Мужества. Тогда бы, как считает депутат, Собчак поняла, что мужчины могут быть разные.

"Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы", – отметил парламентарий, добавив, что знакомства журналистки "не все бывают эффективны".

В свою очередь, российская телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с телеканалом сообщила, что мужчины должны вступать в брак только тогда, когда готовы к этому.

"Готовность мужчины к семейной жизни – это базовая основа, скажем так, совместная общая реальность, совместно нажитое имущество и дети", – уточнила телеведущая.

Кроме того, Сябитова указала, что даже достижение мужчиной 50-летнего возраста не говорит о его готовности к браку. Именно поэтому она считает, что возраст не является определяющим пунктом.

Сваха также отметила, что нынешнее поколение взрослеет позже, чем предыдущее, так как их родители сделали все, чтобы они ни в чем не нуждались. В связи с этим Сябитова считает, что готовность к браку должна определяться личной зрелостью и желанием мужчины.

"Главное – понимать, что есть возрастные ограничения, и заводить семью в зрелом возрасте труднее, чем в более молодом", – заключила телеведущая.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возмутилась предложением телеведущей Анфисы Чеховой переименовать термин "брак".

По мнению Чеховой, слово "брак" в обозначении союза мужчины и женщины вызывает сомнения. Телеведущая указала, что в партии "Новые люди", членом которой она является, проведут конкурс на лучшее название брака.

Парламентарий, в свою очередь, напомнила, что у древних славян слово "брак" употреблялось в значении "брать замуж" и не несло отрицательного смысла. Останина также отметила, что инициативы, предлагающие отменить какой-либо термин, только отвлекают от сути государственной политики.

