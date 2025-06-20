Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 18:18

Политика

Отец Маска не верит новостям о просьбе сына об убежище в России

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол сомневается в правдивости информации о просьбе сына предоставить ему политическое убежище в России. Об этом сообщает газета "Известия".

"Не думаю, что это правда", – заявил отец бизнесмена.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков ранее заявил, что МИД РФ получило просьбу относительно убежища миллиардера от партии "Новые люди". Депутат отмечал, что ответ от внешнеполитического ведомства поступит в течение месяца.

При этом в самом МИД напомнили, что парламентарий не работает в ведомстве.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политик предложил дождаться заявления самого Маска.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика