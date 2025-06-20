МИД РФ: Даванков не работает в министерстве иностранных дел России

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Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков не работает в министерстве иностранных дел России, так в дипломатическом ведомстве прокомментировали ТАСС слова парламентария о том, что в МИД получили просьбу американского предпринимателя Илона Маска о политическом убежище.

Даванков ранее заявил, что МИД РФ получило просьбу от партии "Новые люди" предоставить миллиардеру политическое убежище в стране, сообщает News.ru. Депутат отмечал, что ответ от внешнеполитического ведомства поступит в течение месяца.

"Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой", – уточнял парламентарий.

В свою очередь, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политик предложил дождаться также заявление самого Маска.

Ранее отец Маска Эррол заявил, что его сын страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после работы в Белом доме. Он также считает, что Илон совершил ошибку, помогая президенту США Дональду Трампу на выборах.

Эррол подчеркнул, что его сын провел вместе с Трампом как минимум пять месяцев напряженной, интенсивной работы по восстановлению порядка в США после того, как они получили управление "разбитыми Штатами" от предыдущей администрации.