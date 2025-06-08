Белый дом опроверг драку Маска и главы Минфина США Бессента

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Между главой Минфина США Скоттом Бессентом и предпринимателем Илоном Маском, ранее руководившим американским департаментом эффективности правительства (DOGE), не было драки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я бы, конечно, не назвала это кулачным боем. Безусловно, были разногласия", – рассказала представитель администрации Штатов в беседе с телеканалом Fox News.

Как отметила Ливитт, произошедшей перепалки Бессента и Маска она не видела, но знает о произошедшем со слов других людей. Она также уточнила, что споры между ними имели место быть.

Ранее СМИ писали, что глава американского Минфина и предприниматель устроили драку в Белом доме после совещания у главы Штатов Дональда Трампа. В ходе мероприятия обсуждалась кандидатура на пост главы Налогового управления США.

При этом президент поддержал позицию Бессента, что и стало причиной дальнейшей словесной перепалки министра и Маска в коридоре. Во время конфликта бизнесмен толкнул плечом главу Минфина, а тот ударил его в ответ и назвал мошенником.