WP: Илон Маск и глава Минфина США Бессент подрались в Белом доме

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Глава Минфина США Скотт Бессент и бизнесмен Илон Маск, ранее руководивший департаментом эффективности правительства (DOGE) США, устроили драку в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего главного политстратега президента США Стивена Бэннона.

По его словам, инцидент якобы произошел в середине апреля после совещания у лидера США Дональда Трампа, на котором обсуждалась кандидатура на пост главы Налогового управления США. Трамп поддержал позицию Бессента, что и стало причиной дальнейшей словесной перепалки министра и Маска в коридоре.

Утверждается, что во время конфликта предприниматель толкнул плечом главу Минфина, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником и указав на невыполнение обещания сократить бюджет на 1 триллион долларов. Бэннон добавил, что Маска с Бессентом разнимали несколько человек.

Чиновник также заявил, что отношения бизнесмена с ключевыми лицами команды Трампа стали резко портиться вскоре после вступления последнего в должность президента США. Этому способствовала "политическая недальновидность" Маска и его "идеологические расхождения во взглядах" со сторонниками Трампа, подчеркнул Бэннон.

Вскоре, отметил чиновник, Маск также начал разочаровываться и в экономической политике самого Трампа.

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как бизнесмен покинул должность на госслужбе. Предприниматель выступил с критикой законопроекта президента Штатов о сокращении госрасходов. Вместе с тем он обвинил Трампа в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

Как предположили СМИ, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, одна из инициатив Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе Tesla.

В ответ на высказывания предпринимателя Трамп заявил, что тот сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий. Также президент добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.