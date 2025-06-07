Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между американским президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Об этом политик заявил в интервью подкасту This Past Weekend.

"Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашел слишком далеко, но я все же надеюсь на это", – отметил вице-президент Штатов.

Политик также подчеркнул, что всегда будет лоялен по отношению к Трампу.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как предприниматель ушел с госслужбы. Он также раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов и обвинил президента в том, что тот не опубликовал дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, так как сам в нем фигурирует.

В ответ на это глава Белого дома сказал, что Маск сошел с ума. Он уточнил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

Более того, Трамп не исключил, что "сумасшедшее" поведение Маска может быть связано с употреблением наркотических веществ, утверждали журналисты.