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08 июня, 18:05

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Представитель Белого дома Ливитт: Трамп не хочет говорить с Маском в ближайшие дни

В Белом доме заявили, что Трамп не хочет говорить с Маском в ближайшее время

Фото: 123RF/coffe72

Американский президент Дональд Трамп не хочет разговаривать с предпринимателем Илоном Маском в ближайшие дни, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в беседе с телеканалом Fox News.

Как уточнила представитель администрации США, лидер Штатов пока не беседовал с бизнесменом после их ссоры.

Ссора между Трампом и Маском разгорелась после того, как последний ушел с госслужбы. Предприниматель раскритиковал законопроект президента о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

Комментируя эти заявления, Трамп посчитал, что Маск сошел с ума. Он заявил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

По мнению журналистов, американский лидер и предприниматель могли изобразить конфликт ради того, чтобы отключить Украину от системы искусственных спутников Starlink.

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