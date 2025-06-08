WP: Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска

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Глава Белого дома Дональд Трамп рекомендовал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу не критиковать предпринимателя Илона Маска, сообщает газета The Washington Post.

"Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию – стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", – говорится в публикации.

По информации издания, американский президент посоветовал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", в том числе чтобы он осторожнее высказывался о Маске в социальных сетях.

Ранее Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском. При этом он отметил, что их конфликт зашел слишком далеко.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как предприниматель ушел с госслужбы. Он также раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов и обвинил президента в том, что тот не опубликовал дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, так как сам в нем фигурирует.

В ответ на это глава Белого дома сказал, что Маск сошел с ума. Он уточнил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

Более того, Трамп не исключил, что "сумасшедшее" поведение Маска может быть связано с употреблением наркотических веществ, утверждали журналисты.