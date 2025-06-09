Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим и устойчивым человеком

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Приехавший в Москву отец американского бизнесмена Илона Маска, инженер и продавец драгоценных камней Эррол Маск назвал Владимира Путина впечатляющим и устойчивым человеком, передает РИА Новости.

Таким мнением о российском президенте он поделился на "Форуме будущего 2050". Маск-старший также рассказал о желании научиться у российского президента лидерству.

Инженер посетил Москву первый раз в жизни и заявил, что злится на себя из-за того, что не приехал раньше. По словам Маска, он всегда хотел побывать в российской столице, однако это удалось сделать только сейчас.

Он также рассказал о своем восхищении размерами Москвы, ее чистотой и дорогами. Маск-старший назвал город прекрасным и подчеркнул, что весь мир должен узнать о столице больше.