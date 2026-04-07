Отец Илона Маска восхитился красотой россиян

Отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол восхитился красотой россиян, отметив, что в РФ очень много привлекательных людей.

"В России так много красивых людей, они все привлекательные", – приводит РИА Новости слова Маска.

Он добавил, что россияне обладают высокими стандартами красоты, а также хорошо одеваются и производят приятное впечатление своим внешним видом.

Ранее Эррол Маск рассказал, что поездка в Москву открыла для него высокий уровень цивилизации, который на Западе был утрачен. Он подчеркнул, что в мире к России относятся не так, как следовало бы.

Отец Маска также заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства при выборе нового региона для проживания. При этом он уточнил, что пока не думал о переезде.