Отец Илона Маска заявил, что увидел в Москве утраченную на Западе цивилизацию

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол рассказал, как поездка в Москву открыла для него высокий уровень цивилизации, который на Западе был утрачен.

"Я приехал в Россию, и я оказался в городе, который даже не мог себе представить, такой он прекрасный. Прямо в разгар дня моют улицы, хотя там нет мусора. Дружелюбие людей. Качество питания", – поделился Маск на встрече с представителями российского делового сообщества в Торгово-промышленной палате РФ.

Он отметил, что с детства постоянно слышал ложные утверждения о том, что Россия представляет собой врага, который рано или поздно "придет и завоюет".

По его словам, в мире к России относятся не так, как следовало бы. Например, его отговаривали от поездки в Москву, предупреждая об опасностях, однако все эти опасения оказались беспочвенными.

Маск добавил, что Москва – один из красивейших городов мира, указав на то, что путешествовал он много.

Ранее он заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства при выборе нового региона для проживания. Маск добавил, что ему очень нравится Россия.