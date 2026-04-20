20 апреля, 17:00

Племянник Татьяны Тарасовой заявил, что ее выписали из больницы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы, сообщил ТАСС ее племянник Алексей Тарасов.

Он уточнил, что она уже едет домой, ее самочувствие позволяет это сделать.

О госпитализации Тарасовой стало известно 15 апреля. По данным СМИ, причиной послужили последствия ОРВИ.

Уточнялось, что тренер поступила в реанимацию. Позднее стало известно, что медикам удалось стабилизировать ее состояние. Племянник Тарасовой также подчеркивал, что она идет на поправку.

