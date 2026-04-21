Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 13:40

Транспорт

Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, ограничения действуют на Боровицкой площади и на съезде с Кремлевской набережной на площадь, на Большом Каменном мосту, на съездах с внутренней и внешней сторон ТТК на Кутузовский проспект, а также на съезде с МКАД на Можайское шоссе по направлению в область.

По данным ЦОДД, в данный момент на дорогах столицы 4 балла, вечером ожидается до 7. Возможны затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях, ведущих в область.

Водителей просят перед поездкой проверять маршрут в навигаторе.

Между тем на дорогах столичного региона начал фиксироваться рост трафика, связанный с началом дачного сезона и в преддверии майских праздников. В частности, по пятницам машин становится на 3% больше, чем в остальные рабочие дни.

По данным аналитиков, трафик растет на вылетных магистралях в область, включая Ленинградское, Щелковское, Каширское, Ярославское и Варшавское шоссе, а также Липецкую улицу.

транспортперекрытиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика