Свыше 20 бесплатных маршрутов до городских кладбищ будут работать на Радоницу

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

400 автобусов и электробусов будут бесплатно курсировать по 24 маршрутам до 11 городских кладбищ на Радоницу во вторник, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что это и специальные экспрессы, и регулярные направления, которые также в этот день сделают бесплатными. Ходить до мемориальных комплексов они будут с 09:00 до 19:00.

Такие маршруты будут обозначены номерами Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Весь список можно найти на Едином транспортном портале.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, 21 апреля станет последним днем работы пасхальных направлений в 2026 году. Временные указатели уже появились на остановках и станциях метрополитена.

Ранее в электробусах маршрута м53 в закрытом режиме начали тестировать оплату по биометрии. Новая технология дает возможность понять, в каком конкретно транспортном средстве находится пассажир, что позволяет произвести оплату проезда. Система появится во всех видах транспорта после испытания.