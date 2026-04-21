21 апреля, 13:43

Общество

Свыше 50% россиян признались, что ходили на свидание в последний раз более 2 лет назад

Более половины россиян (58%) в последний раз ходили на свидания более двух лет назад, следует из исследования аналитического центра ВЦИОМ.

"Для многих из нас подобный романтический опыт остался в далеком прошлом: суммарно почти 6 из 10 наших сограждан были на свидании два года назад и более", – говорится в материалах опроса.

Главной причиной, по которой люди не ходят на такие встречи, является наличие семьи. Такой ответ дали 47% респондентов.

Другие участники опроса указали на возраст (15%), нехватку времени (8%), денег (4%), а также отсутствие подходящего партнера или приглашений (11%).

Вместе с тем аналитики выяснили, что 62% россиян не рассматривают онлайн-общение как способ замены личных встреч на начальных этапах знакомства, в то время как 32% придерживаются противоположной точки зрения.

В свою очередь, 46% опрошенных заявили, что современному человеку сложнее завязать романтические отношения, чем 20–30 лет назад, однако 29%, наоборот, сочли, что процесс стал проще.

Ранее нумеролог Татьяна Козлова назвала 15-е число идеальным для первого свидания. По ее словам, существуют даты с "романтическими" вибрациями, которые идеально подходят для подобных встреч. Например, 2, 6, 15, 20 и 24-е несут энергию мягкости, гармонии и взаимопонимания.

При этом самыми неудачными для свиданий нумеролог назвала 4, 8, 13, 17, 22 и 26-е числа. Энергия этих чисел часто провоцирует контроль, бытовые споры или излишнюю серьезность.

В России предложили платить по 100 тысяч рублей за удачное первое свидание

