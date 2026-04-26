NYP: стрелявшим на приеме с участием Трампа оказался 31-летний житель Калифорнии

Подозреваемым в стрельбе во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома с участием лидера США Дональда Трампа оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Об этом сообщила журналист издания The New York Post Кэрол Маркович.

По ее данным, Аллен проживает в городе Торранс. В данный момент он находится под стражей, его мотивы устанавливают правоохранители.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов. После этого агенты Секретной службы срочно эвакуировали Трампа, его жену Меланию и прочих чиновников из зала.

Спустя некоторое время силовики задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу. Выяснилось, что злоумышленник находился в том же здании отеля, что и Трамп, однако он не смог попасть в комнату, где проходило само мероприятие. По данным СМИ, никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и собирался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.

Трамп вместе с другими чиновниками уже покинул здание отеля и направляется в Белый дом, где планирует провести пресс-конференцию по факту произошедшего. Он уточнил, что все члены администрации в полном порядке.