Сергей Собянин поздравил коллектив "Современника" с юбилеем театра. 15 апреля культурному учреждению исполнилось 70 лет.

"Спасибо за ваш великий и прекрасный труд! Желаю неиссякаемой энергии и вдохновения, здоровья и радости", – написал мэр на своей странице в MAX.

Он вспомнил об Олеге Ефремове, Игоре Кваше, Олеге Табакове, Галине Волчек, Лилии Толмачевой, Викторе Сергачеве, Евгении Евстигнееве. Именно эти люди стояли у истоков создания "Современника".

Мэр отметил, что на сцене театра свои лучшие роли сыграли Валентин Гафт, Юрий Богатырев, Олег Даль, Алла Покровская и Андрей Мягков. А многие спектакли можно назвать культовыми. Это, например, "Три товарища" Галины Волчек и "САШАШИШИН" Гарика Сукачева.

Сейчас в труппу "Современника" входят 57 актеров, при этом 13 из них являются заслуженными и народными артистами России. Руководит театром Владимир Машков. По словам градоначальника, любая его постановка – это всегда значимое событие для культуры столицы.

Собянин напомнил, что в 2018 году основную сцену полностью обновили. Там появилось больше мест для зрителей, были обновлены отделка и архитектурные детали фасадов. Помимо этого, специалисты установили новое световое и звуковое оборудование. Благодаря этому спектакли ставятся с применением самых современных средств.

Ранее к юбилею "Современника" столичный Дептранс выпустил тематическую транспортную карту "Тройка". Дизайн включает в себя изображение здания театра и девиз юбилейного сезона – "Счастье быть современником". Новые карты уже можно приобрести.

