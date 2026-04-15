Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя, поскольку поездка на автомобиле может занять больше времени. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По информации ЦОДД, в настоящее время дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал, на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе по направлению в центр.

Дептранс порекомендовал соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Дожди в Москве прогнозируются на протяжении всей недели. Их не будет только в четверг, 16 апреля. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, столицу снова накроют дожди. При этом в город придет апрельское тепло после нескольких дней сильного похолодания. Воздух прогреется до плюс 18 градусов.

