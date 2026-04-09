Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 15:33

Безопасность

Проект "Перезвони сам" подготовил материалы о защите детей от киберпреступников

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Онлайн-проект "Перезвони сам" подготовил материалы, которые помогут узнать детям и родителям, на что следует обращать внимание во время общения в интернете или оформления покупок, какую предварительную информацию нужно узнать перед тем, чтобы дать согласие участвовать в квесте, а также как пользоваться детской банковской картой или мобильной связью. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Материалы проекта "Перезвони сам" помогут ребенку научиться распознавать уловки киберпреступников и отличить полезные сообщения от попыток обмана. На сайте представлена информация о защите от телефонных и интернет-атак, различных схемах обмана пользователей в интернете, в том числе в онлайн-играх, а также пошаговые инструкции для уменьшения риска.

Эксперты проекта на реальных примерах объясняют, как работают злоумышленники, какими схемами пользуются, как крадут личные и банковские данные или аккаунт, а также как сохранить в безопасности персональные данные.

В свою очередь, в департаменте информационных технологий города Москвы рассказали, что на портале потребителя в разделе "Родителям" появились семь новых видео с главным героем енотом Чистюля, объясняющим детям на простом языке, какие риски в интернете и как их избежать.

В одном из видеороликов на портале рассказывается о фишинговых ссылках, визуально похожих на оригинальные сайты, но сделанных для распространения ложной информации. Ребенку также объяснят правила общения с незнакомцами в Сети. Для родителей есть статьи с комментариями о скрытых рисках в онлайн-играх, в числе которых нежелательные покупки, и способы объяснить их детям.

В разделе "Родители" есть еще одно видео, которое расскажет, как сделать участие в квесте безопасным и веселым. Енот Чистюля объяснит родителям и детям, как грамотно выбрать квест, обратит внимание на особенности при его прохождении и на фразу "Стоп игра!", которую нужно запомнить перед началом.

Другой ролик в данном разделе даст инструкцию к пошаговым действиям после поломки новой игрушки, а родители смогут изучить статьи с рекомендациями, как правильно объяснить ребенку права потребителя и важность их защиты.

Ранее пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта сообщила, что мошенники стали рассылать россиянам в различных мессенджерах фишинговые открытки и вирусный контент в преддверии Пасхи. Злоумышленники могут маскировать вирусы под ссылки для якобы трансляций из храма Христа Спасителя.

безопасностьгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика