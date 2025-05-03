К 80-летию Победы в "Москино" показали масштабную реконструкцию штурма Рейхстага

В кинопарке "Москино" представили иммерсивную постановку, посвященную штурму Рейхстага в апреле 1945 года. Спектакль подготовили к 80-летию Победы. В постановке объединили театр, хронику, поэзию и реальную военную технику.

Участие приняли профессиональные актеры, реконструкторы и артисты. По словам участников, зрители буквально переносятся в героическую атмосферу 1945 года.

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