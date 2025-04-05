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05 апреля, 12:45

Культура

"Кафе Эпоха": Светлана Дружинина и Дмитрий Харатьян

"Кафе Эпоха": Светлана Дружинина и Дмитрий Харатьян

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Народные артисты РФ Светлана Дружинина и Дмитрий Харатьян вспомнят советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости поделятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности в игровой форме. Светлана Дружинина расскажет, как раньше заботились о здоровье, а Дмитрий Харатьян о том, как жилось автолюбителям в Советском Союзе. Также герои откровенно ответят, о чем они больше всего скучают, если оглянуться назад в советское прошлое. Отвечая на вопросы викторин, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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