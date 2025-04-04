В виртуальном музее Главархива Москвы появились тысячи номеров одной из старейших газет

Уникальными экспонатами пополнился виртуальный музей Главархива Москвы. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликованы более тысячи номеров одной из старейших газет столицы – "Московский большевик", которая в настоящий момент называется "Московская правда". Там представлены оцифрованные выпуски военного времени.

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