В Москве появились 17 спортивных объектов в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2024 году за счет бюджетных и внебюджетных средств в Москве возвели 17 спортивных объектов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь всех сооружений составила около 140 тысяч квадратных метров. Ефимов подчеркнул, что 6 объектов построили за счет бюджета Москвы, а еще 11 – при помощи девелоперов.

"Наибольшее количество зданий появилось в Центральном административном округе Москвы", – сказал Ефимов.

Спортивный комплекс появился на месте бывшей промышленной зоны в районе Очаково-Матвеевское. Объект, оснащенный крытой ледовой ареной, рассчитан на 95 посетителей. Размер ледового поля составляет 50 на 25 метров. Гости могут не только кататься на коньках и играть в хоккей, но и обучаться фигурному катанию.

Одни из самых заметных спортивных объектов – Дворец тенниса "Лужники" в Хамовниках, чья площадь составляет 36 тысяч "квадратов", а также многофункциональный спортивный комплекс площадью свыше 20 тысяч квадратных метров в Мнёвниковской пойме.

"Девелоперы также построили несколько районных физкультурно-оздоровительных комплексов. В районе Западное Дегунино в прошлом году возвели коммерческий спорткомплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В четырехэтажном здании предусмотрены бассейны, несколько спортзалов, лифт и подземная парковка на 66 автомобилей. Кроме того, строительный цикл объектов на всех этапах находился под контролем Мосгосстройнадзора, добавил председатель ведомства Антон Слободчиков.

"За это время инспекторы комитета суммарно провели 229 выездных проверок. В рамках контрольно-надзорных мероприятий проверялось качество работ, применяемых стройматериалов и возводимых конструкций, а также их соответствие проектным решениям", – заключил он.

Всего с 2011 года в столице возвели 222 спортивных объектов площадью более 2 миллионов квадратных метров. 130 из них были построены девелоперами. В частности, за счет внебюджетных средств возведены здание Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в районе Тропарево-Никулино и ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках.

