Реконструкция стадиона "Металлург" стартовала в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс городского хозяйства начал реконструкцию стадиона "Металлург" в центре Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, "домашний" стадион МГТУ имени Н. Э. Баумана планируется сделать многофункциональным спортивным объектом, который будет соответствовать современным стандартам.

В данный момент на территории подошли к концу демонтажные работы, после чего специалисты приступили к ремонту существующих и установке новых инженерных систем и коммуникаций. Вместе с тем на стадионе создаются дорожки и системы подогрева универсального поля, которое будет использоваться для игры в футбол и регби.

"На месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест. В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов", – добавил Бирюков.

Он отметил, что на месте старого поля для футбола появится игровая арена с подогревом, вокруг которой проложат восемь беговых дорожек. Со стороны трибуны появятся зоны для тренировки в беге на короткие дистанции. Также в центре территории обустроят площадь для проведения массовых мероприятий, а возле нее появится кафе с летней террасой и спортивные площадки, в частности, воркаут-комплекс в стиле "Русский ниндзя".

Кроме того, на стадионе будет создан двухэтажный спортивно-оздоровительный центр, а на месте заброшенной хоккейной площадки появится игровая зона для детей. Рядом с входом на территорию с восточной стороны будет обустроена зона отдыха с навесами, качелями и скамейками, подчеркнул заммэра.

На территории стадиона установят новые опоры освещения, оснащенные энергосберегающими лампами. Также планируется провести работы по оптимизации парковки, заменить плиточное и асфальтовое покрытие и провести дополнительные работы по озеленению.

Ранее Сергей Собянин открыл после комплексной модернизации исторический стадион "Локомотив" на улице Тихой в районе Люблино. Все работы завершились в марте 2025 года – в результате был создан современный спортивно-досуговый центр, площадь которого превышает три гектара.

На стадионе появились три футбольных поля с искусственным газоном, что соответствует всем стандартам Российского футбольного союза (РФС). Кроме того, система подогрева позволяет использовать площадку круглый год.

Трибуны для зрителей оборудованы подсветкой и навесами от осадков и рассчитаны на 1 200 человек. По периметру стадиона есть беговые дорожки, а рядом возведена универсальная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.