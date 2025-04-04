В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 апреля

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут возникнуть на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах из-за ремонтных работ. Также возможны осложнения движения в пределах Садового кольца и в районе 31-го километра МКАД. В вечерний разъезд затруднения ожидаются на радиальных трассах при выезде из города.

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