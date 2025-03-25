Союз пассажиров предложил разрешить возврат билетов вне зависимости от тарифа

В Сети активно обсуждают возможное появление опции сдать билеты на поезд или самолет в России вне зависимости от тарифа. С такой инициативой выступил Союз пассажиров, в настоящее врем ее уже рассматривают в Минтрансе, РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Суть предложения заключается в том, чтобы дать пассажиру возможность в течении определенного срока после покупки билета отказаться от поездки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.