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25 марта, 07:15

Транспорт

Союз пассажиров предложил разрешить возврат билетов вне зависимости от тарифа

Союз пассажиров предложил разрешить возврат билетов вне зависимости от тарифа

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В Сети активно обсуждают возможное появление опции сдать билеты на поезд или самолет в России вне зависимости от тарифа. С такой инициативой выступил Союз пассажиров, в настоящее врем ее уже рассматривают в Минтрансе, РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Суть предложения заключается в том, чтобы дать пассажиру возможность в течении определенного срока после покупки билета отказаться от поездки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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