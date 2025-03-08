Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного перехода на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об открытии самого длинного надземного пешеходного перехода на Московской кольцевой автодороге.



Он был возведен вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Переход, по словам мэра, является частью транспортной развязки на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность.



Теперь граждане смогут безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок наземного транспорта, подчеркнул градоначальник.

Для спуска с перехода специалисты построили 4 башни, которые находятся на двух сторонах улицы Верхние Поля и МКАД. Для маломобильных горожан и родителей с колясками были обустроены лифты.

В этом году в Москве планируют отремонтировать пять подземных пешеходных переходов, в том числе переходы рядом с пересечением улицы Весенней и Сколковского шоссе, на улице Говорова, 6-м километре МКАД и еще два на Ленинградском шоссе. Всего за 10 лет в Москве были обновлены около 300 подземных пешеходных переходов.

