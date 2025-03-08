08 марта, 14:14Мэр Москвы
Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного перехода на МКАД
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале об открытии самого длинного надземного пешеходного перехода на Московской кольцевой автодороге.
Он был возведен вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Переход, по словам мэра, является частью транспортной развязки на пересечении МКАД с улицы Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность.
Теперь граждане смогут безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок наземного транспорта, подчеркнул градоначальник.
Для спуска с перехода специалисты построили 4 башни, которые находятся на двух сторонах улицы Верхние Поля и МКАД. Для маломобильных горожан и родителей с колясками были обустроены лифты.
В этом году в Москве планируют отремонтировать пять подземных пешеходных переходов, в том числе переходы рядом с пересечением улицы Весенней и Сколковского шоссе, на улице Говорова, 6-м километре МКАД и еще два на Ленинградском шоссе. Всего за 10 лет в Москве были обновлены около 300 подземных пешеходных переходов.
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