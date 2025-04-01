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01 апреля, 07:15

Транспорт

Пассажиров МЦД-3 предупредили об изменениях в движении поездов

Пассажиров МЦД-3 предупредили об изменениях в движении поездов

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Пассажиров третьего диаметра (МЦД-3) предупредили об изменениях в расписании. С 1 до 11 апреля будет скорректирован график движения поездов. На Казанском направлении интервалы между электричками увеличатся – с начала движения до 07:30 и после 23:00.

Некоторые составы будут следовать укороченными маршрутами, у части поездов изменятся не только расписание, но и список остановок. В департаменте транспорта призвали заранее проверять актуальное расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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