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30 марта, 09:15

Транспорт

Дополнительные электрички вывели на Ярославском и Павелецком направлениях

Дополнительные электрички вывели на Ярославском и Павелецком направлениях

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Чтобы москвичи могли чаще выбираться на свои загородные участки, в столице запустили дополнительные электрички. Их число увеличилось на Ярославском и Павелецком направлениях.

Также назначены еще 24 дополнительных пригородных поезда, 17 из них начнут курсировать уже 30 марта. Кроме того, на Казанском, Павелецком, Киевском, Горьковском направлениях, а также на Большом кольце и в Калужской области маршруты следования ряда поездов продлили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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