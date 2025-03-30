Дополнительные электрички вывели на Ярославском и Павелецком направлениях

Чтобы москвичи могли чаще выбираться на свои загородные участки, в столице запустили дополнительные электрички. Их число увеличилось на Ярославском и Павелецком направлениях.

Также назначены еще 24 дополнительных пригородных поезда, 17 из них начнут курсировать уже 30 марта. Кроме того, на Казанском, Павелецком, Киевском, Горьковском направлениях, а также на Большом кольце и в Калужской области маршруты следования ряда поездов продлили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.