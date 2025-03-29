29 марта, 09:30Транспорт
Новая остановка "Аэроэкспресса" сократит путь до аэропорта Шереметьево до 23 минут
Добраться до аэропорта Шереметьево можно будет еще быстрее – 30 марта на маршруте "Аэроэкспресса" появится новая остановка на станции Лианозово, которая войдет в состав МЦД-1. Это позволит сократить время в пути почти вдвое – теперь оно составит примерно 23 минуты.
Проще путь станет и для жителей районов Лианозово и Дмитровский – они смогут добираться до авиагавани без пересадок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.