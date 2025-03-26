Трассу М-12 Москва – Казань продлят до Екатеринбурга и Тюмени

Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Российское правительство приняло решение о продлении федеральной трассы М-12 "Восток". Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, трасса уже пользуется популярностью среди жителей, которым нужно добраться из Москвы в Казань.

"Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом – до Тюмени и, надеюсь, что далее", – сказал он в ходе отчета правительства в Госдуме.

В начале февраля оплата платных участков трассы М-12 "Восток" стала доступна столичным водителям в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru. Счет на оплату будет автоматически приходить в день поездки.

Для этого в личном кабинете на mos.ru нужно указать номер машины. Также найти счет можно с помощью виджета "Свидетельство ТС": после указания номера автомобиля, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) пользователю покажутся все неоплаченные счета.

Между тем "Автодор" отменил штрафы на трассе М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Раньше водителям запрещалось находиться более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 километров.

За нарушение условия приходилось платить по максимальному тарифу. Так боролись с мошенничеством. Теперь же госкомпания внедрила автоматическую систему распознавания проездов.