"Автодор" отменяет некоторые штрафы на участке трассы М-11 "Нева"

"Автодор" отменяет некоторые штрафы на трассе М-11 "Нева". Речь идет об участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Там запрещалось находиться более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 километров.

Если водитель нарушал условие, ему приходилось платить по самому максимальному тарифу. Так боролись с мошенническими схемами. Теперь же госкомпания внедрила автоматическую систему распознавания проездов.

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