Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 07:15

Транспорт

"Автодор" отменяет некоторые штрафы на участке трассы М-11 "Нева"

"Автодор" отменяет некоторые штрафы на участке трассы М-11 "Нева"

Собянин: тоннель Рублево-Архангельской линии пройдет под руслом Москвы-реки

Популярная каршеринговая компания стала угрожать клиентам за неуплату штрафов

В России утвердили посадку на поезда по биометрии

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Московский патруль": сотрудники РЖД следят за безопасностью на железных дорогах

"Московский патруль": инспекторы ГИБДД провели рейд среди таксистов

Новости часа: завершены противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Движение транспорта на Перовской улице восстановили после аварии

"Автодор" отменяет некоторые штрафы на трассе М-11 "Нева". Речь идет об участке от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Там запрещалось находиться более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 километров.

Если водитель нарушал условие, ему приходилось платить по самому максимальному тарифу. Так боролись с мошенническими схемами. Теперь же госкомпания внедрила автоматическую систему распознавания проездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика