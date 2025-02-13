"Известия": в ГД могут поддержать законопроект о биометрии при сделках с недвижимостью

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Госдума может поддержать законопроект правительства, согласно которому биометрию будут использовать для онлайн-регистрации прав собственности на недвижимость, уже в первом чтении, которое пройдет в феврале. Об этом пишет газета "Известия".

К настоящему моменту разработанную инициативу поддержали Счетная палата и правовое управление нижней палаты парламента. Причем их отзывы говорят об отсутствии замечаний у экспертов к предлагаемым нормам.

Как пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, данный проект рассматривается как дополнительная защита граждан от мошенников, которые в современной практике уже продают квартиры дистанционно, без личного присутствия собственников.

Сам законопроект был разработан по инициативе Росреестра и внесен в Госдуму еще в декабре прошлого года. Им предлагается внесение правок в статью 36 закона "О государственной регистрации недвижимости".

Изменения направлены на упрощение процесса подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Причем в настоящее время уже предусмотрена мера защиты от мошенничества при электронных сделках с недвижимостью.

"Установлено обязательное письменное согласие собственника на госрегистрацию прав на основании электронных документов. Для этого нужно дать разрешение лично, после чего в ЕГРН делается специальная отметка о возможности регистрации документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)", – пояснили в Росреестре.

Новая мера усилит эту защиту. В частности, граждане смогут подавать документы на регистрацию с помощью ЕБС, которая позволяет идентифицировать личность с помощью биометрических данных.

"Этот механизм будет применяться в дополнение к УКЭП, которая уже сейчас обеспечивает надежность процесса регистрации прав собственности. Сочетание двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности таких сделок и защиту граждан от мошеннических действий с недвижимостью", – добавили в ведомстве.

Исходя из пояснительной записки к законопроекту, новые нормы должны вступить в силу с 1 июля 2026 года, поскольку реализация законопроекта потребует доработки информационных систем Росреестра.

Между тем в России появится единый сервис платежей биометрией, включая оплату лицом. По словам старшего вице-президента Сбера Дмитрия Малых, дорожная карта проекта уже разработана, а запуск запланирован на второе полугодие 2025-го.

Сбер создаст стандарт для оплаты по биометрии, чтобы остальные участники рынка смогли также запустить аналогичные сервисы, добавил Малых. Для подключения к сервису клиентам нужно зарегистрировать свою биометрию на "Госуслугах" или в отделениях банка. Сведения привязываются к Сберу или оператору карт "Мир" (НСПК), что затем позволяет применять любую банковскую карту.

