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11 февраля, 07:15

Транспорт

Новая функция для автовладельцев появилась на "Госуслугах"

Новая функция для автовладельцев появилась на "Госуслугах"

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На портале "Госуслуги" появилась новая функция, которая позволяет оставлять уведомления для водителей. Теперь владельцу машины можно сообщить о том, что его автомобиль, например, мешает проезду, стоит с включенными фарами или открытым окном. Сервис дает возможность сделать это анонимно.

Для отправки оповещения нужно перейти в раздел "Транспорт. Права" и выбрать "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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