Новая функция для автовладельцев появилась на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" появилась новая функция, которая позволяет оставлять уведомления для водителей. Теперь владельцу машины можно сообщить о том, что его автомобиль, например, мешает проезду, стоит с включенными фарами или открытым окном. Сервис дает возможность сделать это анонимно.

Для отправки оповещения нужно перейти в раздел "Транспорт. Права" и выбрать "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.