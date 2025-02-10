Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:30

Город

Новости Москвы: Мавзолей Ленина закроется почти на два месяца

Новости Москвы: Мавзолей Ленина закроется почти на два месяца

Сергей Собянин осмотрел строящийся комплекс онкобольницы в Сколкове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют почти на 2 месяца

В новом сезоне для аренды электросамокатов в Москве потребуется верификация через mos.ru

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Мавзолей Ленина закроется для посетителей почти на два месяца

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Мавзолей Ленина закроется почти на два месяца. Как сообщили в ФСО, с 18 февраля по 14 апреля там будут проходить профилактические работы. В это время доступ к Мавзолею и некрополю у Кремлевской стены временно ограничат. Это плановые работы, которые проводятся примерно каждые два года, однако их детали не раскрываются.

В Москве отреставрируют здание кинотеатра "Победа". Проект уже согласован. Обновление позволит подготовить объект культурного наследия для современного использования. Здание приведут в порядок снаружи и внутри. Там отреставрируют исторические элементы, мраморный пол в фойе, оригинальные люстры и бра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика