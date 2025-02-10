Новости Москвы: Мавзолей Ленина закроется почти на два месяца

Мавзолей Ленина закроется почти на два месяца. Как сообщили в ФСО, с 18 февраля по 14 апреля там будут проходить профилактические работы. В это время доступ к Мавзолею и некрополю у Кремлевской стены временно ограничат. Это плановые работы, которые проводятся примерно каждые два года, однако их детали не раскрываются.

В Москве отреставрируют здание кинотеатра "Победа". Проект уже согласован. Обновление позволит подготовить объект культурного наследия для современного использования. Здание приведут в порядок снаружи и внутри. Там отреставрируют исторические элементы, мраморный пол в фойе, оригинальные люстры и бра.

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