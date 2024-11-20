Депутат Горячева: стоит уточнить необходимость подтверждения инвалидности при ампутации

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В России могут уточнить необходимость подтверждения инвалидности людей с ампутированными верхними или нижними конечностями. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на копию обращения министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, поручить подготовить разъяснения по вопросу и проинформировать меня до 15 декабря 2024 года", – говорится в обращении.

Как отмечается в документе, правилами признания лица инвалидом предусмотрено, что в зависимости от степени выраженности гражданам, признанным инвалидами, устанавливаются І , II или III группа, а лицам до 18 лет – категория "ребенок-инвалид".

"По общему правилу переосвидетельствование необходимо проходить: инвалидам I группы раз в два года; инвалидам II и III групп – раз в год; и детям-инвалидам – один раз в течение срока, на который ребенок признан инвалидом", – поясняется в тексте обращения.

Между тем в России создали вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. Вагоны планируют запустить 3 декабря в Международный день инвалидов. Их интерактивная инсталляция представлена в рамках выставки "Транспорт России".

В вагоне могут одновременно проезжать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих.