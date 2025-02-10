Пять спорткомплексов построили девелоперы в Москве за 2024 год

Пять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) построили девелоперы в прошлом году в разных районах Москвы. Объекты появились в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове.

В оздоровительных комплексах есть бассейны для детей и взрослых, а также полностью оборудованные тренажерные залы. Площадь построенных сооружений составляет почти 50 тысяч квадратных метров.

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